Una pescarese nel videoclip musicale di Alessio Creatura dedicato al riscatto femminile - VIDEO

È stata scelta una prorompente donna di Pescara per interpretare il ruolo di François (nome volutamente declinato al maschile) nel videoclip diretto da Gianni Gaudenzi, da qualche giorno in rete sul canale youtube e su diversi portali di musica. Questo nuovo singolo del cantautore abruzzese Alessio Creatura tratta una tematica molto forte e ancora attuale, legata alla violenza sulle donne e al maschilismo imperante.

Le riprese del cortometraggio sono state girate a Ravenna e la parte di questa Wonder Woman che si allena sul ring e in palestra è stata interpretata dalla pescarese Concetta Pagliarella, già protagonista della trasmissione "Uomini e Donne" e vincitrice di numerosi concorsi di bellezza riservate alle over 50. Una lady tutta muscoli e cervello che si riscatta dei torti e delle discriminazioni subìte e si ribella ad ogni forma di violenza

Avvertivo da tempo il bisogno di dare voce alle donne spesso discriminate e costrette a mostrare un'aggressiva mascolinità per competere in un mondo profondamente maschilista e prepotente. Questa canzone vuole essere un invito a non rinunciare alla propria femminilità, liberandosi dei modelli stereotipati e finalizzati al piacere altrui, nel rispetto della propria individualità e di ogni diversità

Alessio Creatura vanta diverse collaborazioni con artisti di un certo calibro, tra cui il chitarrista Massimo Luca e il compianto Goran Kuzminac, ed ha aperto i concerti di Roberto Vecchioni, Riccardo Fogli e I Nomadi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video è disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=oG7yD9MtMzo&feature=youtu.be