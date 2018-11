Pescara ricorda Zeno Simongini, l'eroe dimenticato della Grande Guerra

L'Associazione Culturale “Ambasciatori della fame” ha voluto ricordare i 122 anni dalla nascita di Zeno Simongini. Simongini è un allievo ufficiale pescarese che è morto combattendo durante la Prima Guerra Mondiale nell'agosto 1917. La sua storia era stata dimenticata ma grazie ad una fotografia storica recuperata, ora potrà essere ricordato e celebrato per il suo coraggio e la sua tempra dimostrate durante i combattimenti sul Carso.

Geremia Mancini, presidente onorario dell'associazione ha spiegato:

“Simongini Zeno, da Pescara (Chieti), tenente complemento reggimento fanteria. – Aiutante maggiore di un battaglione di prima linea, diede esempio di grande forza d’animo, profondo sentimento del dovere e supremo sprezzo del pericolo. Per tre giorni consecutivi di combattimento, sotto il violento bombardamento nemico, ripetutamente percorse le linee più avanzate per ristabilire i collegamenti, assumere notizie e portare ordini. Nell’assalto delle postazioni avversarie, accortosi che per l’arresto di alcune ondate, dovuto al violento fuoco di mitragliatrici, l’azione stava per essere compromessa, con somma audacia ed elevato spirito militare accorreva ad esse, le incoraggiava, le trascinava avanti e le conduceva alla vittoria. Colpito a morte mentre le truppe da lui arditamente condotte stavano per superare la trincea nemica, in un ultimo sforzo si dichiarava di aver compiuto il proprio dovere"