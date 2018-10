In crociera in India, Maldive, Dubai e Nord Europa partendo da Pescara

Da gennaio del 2019 sarà possibile partire comodamente dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara e andare in crociera con Costa in alcune delle destinazioni più affascinanti come India e Maldive, Dubai e Nord Europa.

Grazie all'accordo sottoscritto da Saga, la società di gestione della scalo pescarese e Costa Crociere, infatti, dall'11 gennaio si potrà partire con destinazione Dubai per la crociera di 8 giorni della nave Costa Mediterranea negli Emirati Arabi e Oman e il 18 gennaio con il volo diretto per Mumbai per la crociera di 9 giorni di Costa NeoRiviera con scali a New Mangalore e Cochin in India e arrivo a Malè alle Maldive.

L'estate prossima si potrà partire il 6 luglio e il 10 agosto con 2 voli diretti Pescara-Stoccolma per le crociere di 8 giorni di Costa Magica nelle capitali del Baltico: Stoccolma in Svezia, San Pietroburgo in Russia, Helsinki in Finlandia e Tallin in Estonia.

I 4 voli saranno operativi con aerei da 100 posti offerti con la formula volo più crociera. Il pacchetto proposto comprende volo di andata e ritorno, la crociera e una serie di servizi esclusivi, tra cui i trasferimenti dall'aeroporto alla nave e viceversa.

L'obiettivo è attivare anche un volo per la crociera ai Caraibi. I biglietti possono essere acquistati nelle agenzie di viaggio o tramite contact center di Costa Crociere.