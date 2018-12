Pescara protagonista su Rai 1 per le rapine compiute ultimamente in città

Non è stato un servizio edificante quello che è andato in onda oggi pomeriggio, giovedì 6 dicembre, alle ore 17 su Rai 1 nel corso della trasmissione "La vita in diretta", condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini.

Prendendo spunto dai recenti episodi di cronaca, si è parlato di criminalità che, a detta degli intervenuti, ha messo le radici a Pescara in maniera prepotente.

Un dato oggettivamente veritiero ma che rischia di distorcere la realtà, facendo apparire il capoluogo adriatico come un ricettacolo di delinquenti e un posto pericoloso e invivibile. Un inviato del programma, in collegamento dal ristorante Hai Bin, ha raccolto la testimonianza di Ye Liang Shi, rapinato e picchiato in casa da tre malviventi.

In studio, il giornalista Federico Ruffo ha analizzato la questione con alcune dubbie considerazioni. A suo parere, i furti e le rapine ripetute e perpetrate in città nelle ultime settimane sono attribuibili a una nuova banda criminale organizzata che con questi sistemi violenti e feroci vuole lanciare un chiaro segnale di insediamento nel territorio.

Stando sempre alle dichiarazioni degli ospiti in studio, potrebbe trattarsi di un clan proveniente dall'est Europa che ha agito anche a Pescina e in altri paesi del vasto comprensorio abruzzese. Proprio ieri, in un'altra seguitissima trasmissione, si è parlato delle aggressioni compiute da uno squilibrato a danno di alcune ragazze.

I fatti sono relativi a febbraio del 2017, ma sono emersi soltanto grazie all'intervento della redazione di "Chi l'ha visto".

Pescara, città violenta secondo la tv di Stato. Un biglietto da visita che non ci rende di certo orgogliosi.