Pescara, via Imele fra degrado ed abbandono

Inizia il mio tour, nella mia zona Villa del fuoco, zona dove sono cresciuta e tornata a vivere nella casa di famiglia.

Zona ormai abbandonata a se stessa, dove c'è gente per bene che vive qui da anni ed ormai, con delle belle villette, palazzi nuovi molto carini, circondati però dal degrado. Ad oggi ho iniziato questo mio tour per dei motivi semplici.

Primo perchè mi vergogno che un quartiere possa essere abbandonato cosi; quando eravamo piccoli, era tutt'altra cosa.

Secondo perchè faccio parte della commissione pari opportunità della provincia di Pescara e quindi per me le pari opportunità si vedono a 360 gradi, non solo sulle donne. Per me questo significa lavorare sul territorio a 360 gradi.

Girando la mia zona, ho riscontrato questo in via Imele:

1) palo luce decadente....

2) palo luce comunale all'interno di una casa privata

3)stradina che da via Imele esce su via lago di Capestrano piena di calcinacci, sterpaglie, un furgoncino abbandonato da anni, ancora con la targa

4) casa acquistata da presunti stranieri, che hanno costruito una recinzione sul marciapiede comunale ed hanno provveduto a sottrarre energia elettrica comunale riportandola nell'abitazione

Questo scempio è stato segnalato al consigliere Vincenzo D'incecco che si sta occupando della risoluzione ( ove di sua competenza) delle diverse problematiche.

Maria Luigia Montopolino