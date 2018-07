Pescara: uscite in barca per scoprire il mare per 32 bimbi di famiglie disagiate

Potranno uscire in mare per scoprirne le bellezze, conoscere ricette gustose a base di pesce e scoprire come tutelare l'ambiente marino. Protagonisti del progetto “La vela e il mare per il Sociale” che la Commissione Pari Opportunità del Comune, in sinergia con l’assessorato alle Politiche Sociali e con quello allo Sport e l’Ambiente ha messo in campo in collaborazione col team della Associazione Sportiva Dilettantistica "Celeste mailing team", 32 bambini di famiglie con disagio sociale della città.

Le uscite inizieranno domani venerdì 21 luglio ed andranno a vanti fino a settembre. I bambini saranno divisi a gruppi di 4 con un accompagnatore oltre all'equipaggio delle barche. Compresa anche una lezione di uno chef nutrizionista su come cucinare in modo gustoso e sano il pesce, ed ancora un appuntamento con una biologa marina che parlerà loro di inquinamento marino e di come tutelare la fauna scoprendo anche le tartarughe del centro di recupero della città.