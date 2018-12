Pescara, ufficio invalidità della Asl senza il bagno per i disabili

Corridoi stretti ed agusti e soprattutto bagni stretti e non a norma per i disabili. È la situazione riscontrata dal consigliere regionale del M5S Pettinari negli uffici per gli invalidi civili alla Asl di Pescara. L'ufficio si trova al primo piano e non al piano terra, e per i pazienti con invalidità che devono recarsi per visite e certificati manca qualsiasi comfort sia nella sala d'attesa che nei bagni.

Pettinari ha dichiarato:

"Pensare a dei disabili, già appesantiti dal grave fardello quotidiano, costretti a recarsi in palazzine fatiscenti e che non dimostrano la minima cura per la loro condizione è davvero squalificante. La Asl ha a disposizione una palazzina acquistata negli ultimi anni, la stessa che mi è costata la richiesta di risarcimento danni dall’allora Presidente D’Alfonso, che continua ad essere inutilizzata ed abbandonata. Cosa l’hanno acquistata a fare? Non era per gli uffici? Dove sono questi uffici? La sanità che vogliamo per la nostra regione deve essere attenta ai cittadini."

Pettinari ha poi chiesto lo spostamento degli uffici in altra sede, più idonea, con effetto immediato: