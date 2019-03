Pescara, dodicenne trova un portafoglio con soldi e lo consegna in Questura

Ha trovato un portafoglio in strada, contenente dei soldi, ed è subito andato in Questura per riconsegnarlo. La storia vede come protagonista un 12enne di Pescara, che nel giorno del suo compleanno era con quattro compagni di classe ed ha notato il portafoglio.

Una volta raccolto, è andato a piedi in Questura avvisando i genitori ed il padre. La Polizia ha subito contattato il proprietario che, una volta recuperato il portafoglio, ha offerto un gelato ai cinque ragazzini che hanno potuto vedere anche una volante e scattare qualche foto.