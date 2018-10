Chiesa, a Pescara apre il Tribunale Diocesano

Domani, venerdì 5 ottobre, sarà ufficialmente inaugurato il Tribunale Diocesano dell'Arcidiocesi Pescara - Penne. La struttura sorgerà in via Vespucci 188. Il presidente don Maurizo Buzzelli, sottolinea come sempre più fedeli cercano risposte soprattutto per quanto riguarda matrimoni falliti, e dunque con questa apertura si attua la riforma voluta da Papa Francesco nel 2015.

"Siamo più di dieci professionisti, tra giudici, difensori del vincolo e promotori di giustizia, pronti ad accogliere tutti coloro che si rivolgeranno a noi, anche semplicemente per una informazione. Tanti vivono in stato di sofferenza la non piena partecipazione alla vita pastorale, sacramentale e comunitaria e così come la Chiesa ha raccolto il loro consenso nuziale è giusto che esprima il giudizio sulla validità del matrimonio dove la vita coniugale è divenuta insostenibile"