All'ospedale di Pescara disponibile il primo trattamento senza chemioterapia e a durata fissa per la leucemia linfatica cronica

Nuovo importante trattamento contro i tumori del sangue all'ospedale di Pescara. Il dottor Francesco Angrilli, responsabile dell’Uosd centro diagnosi e terapia dei linfomi del dipartimento oncologico ematologico dell’Asl di Pescara, ha fatto sapere che è disponibile e prescrivibile con rimborso da parte del sistema sanitario regionale, un nuovo farmaco che permette la cura della leucemia linfatica cronica senza chemioterapia e a durata fissa, ovvero il paziente non dovrà assumere il farmaco a vita ma per un periodo limitato nel tempo.

Si tratta di una novità importante che arriva per la prima volta in Abruzzo per uno dei tumori al sangue più diffusi, e prevede la combinazione di venetoclax e rituximab ed è destinato ai pazienti che non hanno risposto alle terapie precedenti tradizionali.

Il dottor Angrilli ha aggiunto: