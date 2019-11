Pescara Tour, giovane studente crea un gioco da tavolo dedicato alla nostra città

Sei pedine a forma di delfino, ognuna di un colore diverso. Una coppia di dadi e un tabellone quadrato, con una cornice costruita da tanti tasselli che formano un percorso virtuale tra i luoghi più significativi della città di Pescara. Un tour dove è possibile incontrare ostacoli e imprevisti inattesi che rendono la partita ricca di colpi di scena e con un finale a sorpresa. Queste le caratteristiche principali di "Pescara Tour - Gioca e conosci la città", il nuovo e divertente gioco da tavolo nato da un'idea di Francesco Mazza, 20 anni, studente di Giurisprudenza, abile a trasformare l'originale edizione americana diffusa in tutto il mondo in un brevetto mirato alla promozione della sua città natale. Il regolamento infatti è simile a quello del Monopoly, ma con delle sostanziali e significative variazioni a tema, partendo dalle caselle che sono abbinate a vie, piazze e luoghi di interesse ben precisi di Pescara.

Ai quattro angoli stazionano altrettante stazioni (Centrale, Porta Nuova, Tribunale e San Marco), intermezzate da passi falsi dove le pedine possono capitare casualmente. Gli imprevisti, più o meno difficili da superare per non incorrere in penalità, prendono il nome di "OppelaMajella" e "Ca success ?" e vanno dagli allagamenti improvvisi, al traffico e la sosta selvaggia, i divieti di balneazione e tutti i problemi canonici che si riscontrano nella realtà pescarese. A giorni il grafico incaricato terminerà la realizzazione del pannello centrale e successivamente saranno gli stessi genitori di Francesco a depositare il copyright. Il gioco verrà distribuito e commercializzato prima di Natale. Per prenotare una confezione regalo, basta contattare l'autore al numero 333 6337157 oppure inviare richiesta via mail a fraso99@virgilio.it