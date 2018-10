Allagamenti a Pescara, in via dei Peligni e via Socrate è polemica per i tombini "asfaltati"

Tombini "asfaltati" durante i lavori di rifacimento del manto stradale in via dei Peligni e via Socrate. E' la scoperta fatta ieri da un cittadino che, durante il maltempo, ha aperto le caditoie sperando di riuscire a far defluire l'acqua, ed ha notato la presenza di uno strato di asfalto.

A segnalare l'accaduto il consigliere comunale Di Pillo del M5S che ha postato le foto su Facebook commentando: