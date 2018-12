Pescara, un taxi speciale e colorato per i bambini sottoposti a cure ospedaliere

Un "taxi clown" colorato e con animazione per rendere il trasporto dei bambini che hanno bisogno di cure ospedaliere meno triste e traumatico. È la nuova iniziativa promossa dall'associazione WillClown assieme ad Age, nell'ambito del Piano Sociale elaborato dall'amministrazione comunale.

Si tratta dell'ultima di una lunga serie di progetti che l'associazione propone alle famiglie ed ai bambini dei vari reparti dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. L'assessore Allegrino ha presentato questa mattina le varie attività svolte fino ad ora annunciando proprio la novità del taxi colorato realizzato anche grazie alla partnership con Cerri giocattoli:

Grazie alla preparazione e alla formazione dei volontari, i piccoli pazienti ricoverati in numerosi reparti riescono a vivere l’esperienza della malattia e del ricovero, a volte molto dura, restando bambini. Attraverso l’allegria e i giochi dei clown dottori, vivono meglio il rapporto con i medici e il personale infermieristico e affrontano le cure con più fiducia e un approccio psicologico positivo. Nell’ambito del progetto sono stati organizzati laboratori ludico espressivi, feste, un sportello di sostegno psicologico ai genitori e molte altre attività che hanno reso l’atmosfera dell’ospedale meno pesante. Parte anche il servizio del Taxi Clown, che renderà l’auto, destinata al trasporto dei bambini in ospedale, un po’ ‘pazza’ e colorata, piena di oggetti buffi e pupazzi, in modo da trasformare il tragitto in un momento di gioco

Valeria Pellicciario, coordinatrice del progetto, ha ricordato che gli interventi di WillClown riguardano i reparti di pediatria medica, trapianti del midollo osseo, oculistica pediatrica, ambulatorio oculistico, servizio vaccinazioni ed anche su richiesta in altri reparti in caso di particolari necessità. Oltre 3.500 gli interventi dei clown dal 1 febbraio e 20 i laboratori ricreativi allestiti all'interno del nosocomio, oltre a diversi corsi effettuati sia per il personale che per i genitori.