Pescara protagonista dello spot dell'Istat per i censimenti permanenti [VIDEO]

La città di Pescara e alcuni dei suoi luoghi diventati simbolo negli ultimi decenni sono al centro del nuovo spot lanciato dall'Istat per i censimenti permanenti.

Nel video, girato proprio nel capoluogo adriatico, sono diversi i posti ben noti e riconoscibili.

Tra questi il centro commerciale "Il Molino" di via Misticoni, le torri Camuzzi e il ponte del Mare. Ma anche uno degli autobus della Tua e il liceo scientifico Leonardo Da Vinci ai Colli.

Come spiega l'Istat sul suo sito, «a differenza dei censimenti del passato, i censimenti permanenti non coinvolgono tutti i cittadini, le imprese e le istituzioni, ma di volta in volta una parte di essi, ovvero dei campioni rappresentativi. Tuttavia, la restituzione al Paese dei dati ottenuti è di tipo censuario, quindi riferibile all’intero campo d’osservazione».

Questa la presentazione del video sul canale YouTube dell'Istat:

È la vita di ogni giorno a renderci campioni. Il racconto dell'Italia corale, attraverso le "voci" di chi la vive. Come i censimenti che da decennali diventano annuali e da censuari a campionari. Nello spot della nostra campagna il "campione" è rappresentante privilegiato di una moltitudine di "piccole grandi storie" e sfide italiane.

Per guardare lo spot dell'Istat con Pescara protagonista basta cliccare QUI.