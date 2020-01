A Pescara un sit-in di solidarietà per l'attivista no Tav Nicoletta Dosio

Anche a Pescara diversi movimenti ed associazioni cittadine scendono in piazza per esprimere solidarietà a Nicoletta Dosio, attivista di 73 anni arrestata lo scorso 30 Dicembre a seguito di una condanna per alcune proteste riguardanti la Tav.

Rete Oltre il Ponte, Anpi Pescara, Per il Clima-Fuori dal fossile!, No Hub del Gas, Foro H2O e Mobilitazione acqua Gran Sasso si ritroveranno sabato 4 gennaio alle 10,30 di fronte alla prefettura di Pescara. I movimenti abruzzesi sono solidali con gli attivisti che hanno difeso la loro terra, e si sentono vicini alle loro battaglie. Nicoletta Dosio, 73enne professoressa di greco in pensione, è stata arrestata assieme ad altri attivisti.

Gli organizzatori del sit-in spiegano: