Pescara, il sindaco Alessandrini pranza con i bimbi della scuola di Borgo Marino

Ha pranzato assieme ai bambini ed agli insegnanti della scuola primaria di Borgo Marino, per ascoltare opinioni, pareri e suggerimenti sulla qualità dei pasti nella mensa scolastica. Il sindaco Alessandrini questa mattina si è recato all'ora di pranzo nella mensa scolastica dove ha condiviso il menù proposto con i bambini.

Qualche settimana fa era stato l'assessore Cuzzi a pranzare con i bambini della scuola primaria di Zanni, in occasione della riapertura del servizio di refezione dopo la decisione di rescindere il contratto con la Cir Food per la nota vicenda dell'intossicazione avvenuta in primavera.

Il primo cittadino pescarese proseguirà nelle prossime settimane con le visite alle mense scolastiche degli altri istituti scolastici comunali.