Pescara, sindacati di polizia scrivono al questore Misiti: "Situazione critica in questura"

Pochi uomini di pattuglia nelle strade, organizzazione poco efficiente che costringe spesso a turni complicati gli operatori di polizia. I sindacati Siulp Siap FSP Polizia Silp Cgil Uil Polizia hanno scritto al questore di Pescara Misiti per evidenziare le criticità presenti nella questura di via Pesaro e nell'organizzazione del personale di polizia del territorio.

I sindacati esprimono un grande ringraziamento ed apprezzamento per il difficile lavoro svolto quotidianamente dal personale della questura, sempre più limitato in termini numerici anche e soprattutto per le mancate nuove assunzioni sottolineando come la questione dell'emergenza sicurezza e della differenza fra quella percepita e quella dei dati statistici sia abbastanza complessa ed importante da affrontare, considerando l'eco mediatica e nell'opinione pubblica che ha avuto:

Negli ultimi tempi, per quanto di più stretto interesse, abbiamo riscontrato come il controllo del territorio sia assicurato quasi sempre da appena due, al massimo tre, equipaggi, comunque insufficienti. Un’insufficienza aggravata anche dall’irrisolta problematica dell’impiego delle Volanti nella rilevazione di incidenti stradali, attività per cui il personale delle Volanti viene distolto dalle altre attività, e per le quali non è né formato, né dotato degli strumenti necessari. In un desolante panorama con tutti gli altri uffici della Questura, parallelamente, emerge la grave sofferenza in cui versa l'Ufficio Denunce della Questura, che è sportello strategico per il servizio al cittadino e per l'acquisizione immediata dei dati reali sulla sicurezza, a causa della penuria di personale. Detto Ufficio spesso assicura la propria attività solo al mattino e con un unico Ufficiale di P.G. ad assicurarne il funzionamento.

Spesso, sottolineano i sindacati, gli agenti sono costretti a rientrare dalle volanti per aprire l'ufficio denunce, determinando problemi sul territorio, criticando la possibilità di utilizzare l'esercito a fronte di una migliore organizzazione della questura ed un potenziamento del personale in servizio: