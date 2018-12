Pescara, al via l'accoglienza dei senzatetto nell'ex scuola di via Lago Sant'Angelo

A partire da domani, 29 dicembre, i senzatetto della città potranno trovare un riparo caldo e sicuro nell'ex scuola di via Lago Sant'Angelo. L'amministrazione comunale infatti ha attrezzato la struttura per accogliere i clochard che vorranno ripararsi dal freddo e dalle intemperie.

Oltre all'ospitalità negli alberghi convenzionati, dunque, le persone senza fissa dimora potranno contare su un altro ricovero, dove sono state allestite 70 brandine con coperte, lenzuola e cuscini. Al mattino potranno consumare la colazione e lasciare la struttura entro le 9. L'orario di ingresso invece è fissato fra le 19 e le 21.

Il sindaco Alessandrini ha sottolineato:

“Supporto, solidarietà e accoglienza, questo è alla base del progetto e questo ci ha spinto ad aprire un centro comunale, con la fondamentale collaborazione con le associazioni che operano sul territorio. Sappiamo, per esperienza fatta, che non è facile convincere i senza dimora a dormire sotto un tetto, ma proprio grazie al successo della sperimentazione dello scorso anno al Britti, sappiamo che è un traguardo possibile e questo ci ha convinto a ripetere l’iniziativa che torna ad essere operativa ed è un concreto e umano aiuto a chi vive in strada”