Scuole poco sicure: vertice in Prefettura, al via i sopralluoghi dei vigili del fuoco

Si è tenuto questa mattina in Prefettura il vertice tecnico per fare il punto della situazione sulla sicurezza ed agibilità di alcuni edifici scolastici comunali. La riunione, convocata dal Prefetto Basilicata, è stata richiesta dall'associazione "Pescara Mi Piace" che aveva chiesto al sindaco di chiudere precauzionalmente 4 istituti scolastici dove, in base ad alcune relazioni tecniche, erano emerse criticità riguardanti la sicurezza e le norme antisismiche.

L'ex vicesindaco Fiorilli assieme ad Armando Foschi era presente alla riunione parlando di un incontro importante ed interessante, durante il quale sono emersi nuovi dati che rendono necessari ulteriori approfondimenti negli edifici scolastici in oggetto. Presenti, oltre al Prefetto, anche il sindaco Alessandrini e l’assessore Cuzzi, accompagnati dall’ingegner Marco Polce e dall’ingegner Cicconetti, l’ingegner Antonio D’Angelo, Dirigente del Genio Civile – Provveditorato Opere Pubbliche, e l’ingegner Palano Comandante dei vigili del fuoco di Pescara.

L'associazione ha espresso perplessità sul comportamento di Alessandrini e Cuzzi,in quanto non avrebbero fornito dati e carte necessarie a fugare i dubbi espressi da molti genitori:

"A domanda diretta, ovvero se oggi c’è un pericolo immediato per i quattro fabbricati scolastici, l’ingegner Polce si è limitato a dire che le quattro scuole sono dotate di certificato di collaudo, risalente al momento della loro costruzione, e quindi parliamo di anni ’60 e, in un caso, anni ’80; in più ha sostenuto di aver svolto, in coincidenza con lo studio di vulnerabilità sismica, anche la ‘valutazione della sicurezza’, che però non è stata stranamente allegata alla delibera e che a oggi non abbiamo avuto modo di

leggere, ma già domani eseguiremo un accesso agli atti per venirne in possesso."

I vigili del fuoco hanno annunciato l'avvio di una serie di sopralluoghi ed ispezioni nelle scuole interessate (la scuola

elementare ‘Rodari – Andersen’ di via Salara Vecchia, la scuola elementare ‘Don Milani’ di via Sacco, la scuola media ‘Antonelli’ in via Virgilio, e la scuola media ‘Michetti’ in via del Circuito) mentre "Pescara Mi Piace" ha chiesto che i lavori partano immediatamente anche se non saranno subito disponibili fondi dal Ministero.

"Il sindaco Alessandrini non sembra aver preso in senso positivo, addirittura chiedendo, con tono fin troppo evidentemente polemico, che ‘prima di quelle 4 scuole di Pescara i Vigili del Fuoco compiano ispezioni su tutte le altre scuole della provincia, dove, a suo giudizio, vi sarebbero criticità ben più gravi’, che, a questo punto, farebbe bene a denunciare nero

su bianco."

Fiorilli e Foschi infine fanno sapere che attenderanno le valutazioni di sicurezza ed i riscontri dei vigili del fuoco, mentre non escludono ulteriori azioni amministrative da adottare a tutela degli studenti e delle famiglie di Pescara.