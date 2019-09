Pescara, sciopero trasporto regionale Tua: orari e modalità

Si annuncia una giornata difficile quella di domani 16 settembre a Pescara ed in gran parte delle città della regione. In concomitanza con l'apertura ufficiale delle scuole in Abruzzo (anche se in diversi istituti superiori le lezioni sono già riprese), ci sarà infatti lo sciopero del trasporto pubblico locale.

Le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl autoferrotranvieri e Orsa Trasporti Abruzzo infatti hanno proclamato l'agitazione che durerà dalle 9 alle 13, che potrebbe comportare alla cancellazione delle corse previste in quegli orari. Inoltre, anche le corse che partiranno immediatamente dopo la fine dello sciopero potrebbero subire ritardi.

Anche il consigliere regionale Blasioli ha voluto ricordare con un post sulla sua bacheca Facebook i possibili disagi che potrebbero esserci domani sul fronte dei mezzi pubblici e di conseguenza anche sulla viabilità:

Domani riaprono le scuole ma per chi va in autobus potrebbero esserci problemi per via dello sciopero sindacale, di cui condivido le ragioni. Organizzatevi pertanto. Modalità: Per quanto riguarda gli orari, lo sciopero di 4 ore sarà messo in atto dalle ore 9 alle ore 13 di lunedì. A tal proposito, come specificato da Tua, lo sciopero “potrà comportare la mancata effettuazione di corse in arrivo/partenza nella fascia dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Inoltre, a causa delle modalità dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata