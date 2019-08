Pescara, salvataggi in mare con cani addestrati: esercitazione davanti allo stabilimento Plinius

Un'esercitazione per simulare il recupero e salvataggio di persone in difficoltà, eseguita con i cani addestrati. Mattinata impegnativa con dimostrazione pratiche di rianimazione cardiopolmonare e rilevazione grauita dei parametri vitali da parte dell'Associazione di volontariato “Sea Rescue Dog” in collaborazione con l’Opi (Ordine Professionale degli Infermieri) di Pescara.

Sono state simulate tre operazioni di recupero di persone in difficoltà: cadute da una “tavola” (sup), da un pattino e da un pedalò. Il recupero è stato effettuato dalle unità cinofile con i loro proprietari/conduttori. L'associazione "Sea Rescure Dog" ormai ha superato i 10 anni di attività e vanta 30 soci e 24 cani da salvamento, spiega il presidente Calgione:

I Corsi si tengono annualmente con inizio nel mese di settembre e si concludono a giugno dell’anno successivo. I cani sono ciascuno di proprietà del conduttore. Presente anche l'assessore Di Nisio che si è anche cimentata in una prova di rianimazione:

“Penso che oggi abbiamo assistito a una iniziativa importante per la sicurezza in mare. Sicurezza che ha come attori principali il personale di salvamento che è sulle spiagge - anche quelle “libere” - che ha il coordinamento della Capitaneria di Porto ma che hanno il supporto di queste splendide unità cinofile che grazie al loro addestramento, sono in grado di intervenire e salvare vite umane. Giornate come queste lasciano veramente il segno in chi vi partecipa. Vedere tante persone che, disinteressatamente e a titolo gratuito, svolgono attività di Volontariato per aiutare chi è in pericolo o in difficoltà ci fa comprendere come sono tante le Associazioni ed i Volontari in questa città che - spesso silenziosamente - ogni giorno è attivo in tantissimi settori. Come Assessorato saremo sempre al loro fianco, pronti a sostenerli”