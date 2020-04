I giocatori e dirigenti del Pescara Rugby donano il sangue per la battaglia contro il Covid19

Un gesto di solidarietà importante soprattutto in un periodo difficile come quello dell'emergenza Coronavirus. I giocatori e dirigenti del Pescara Rugby, infatti, hanno deciso di donare il sangue tutti insieme dandosi appuntamento alla Fidas Pescara. Molti di loro erano già donatori ma per qualcuno è stata la prima volta. Presente anche il presidente Angelo Cavarocchi.

L'idea è nata dall'idea di uno dei giocatori, Francesco Marien che è infermiere all'ospedale di Pescara ed impegnato in prima linea in questi giorni d'emergenza. A donare sono stati in tutto 11 tesserati fra giocatori della prima squadra e dirigenti. L'iniziativa ha suscitato interesse ed entusiasmo e la società è intenzionata ad organizzare appuntamenti fissi per le donazioni. Il Pescara Rugby era già stato protagonista dell'evento "La partita del cuore" del mese di dicembre dello scorso anno, per raccogliere fondi destinati all'Ail.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per donare con la Fida basta contattare il numero 085292293 oppure 085298244.