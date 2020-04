A Pescara riscaldamenti accesi fino al primo maggio: il sindaco firma l'ordinanza di proroga

A Pescara si potranno tenere i termosifoni accesi fino al primo maggio. Lo ha deciso il sindaco Masci che ha firmato l'ordinanza che proroga il periodo consentito per l'accensione degli impianti. Il primo cittadino, nell'ordinanza, spiega come la decisione sia dovuta anche all'emergenza Coronavirus che impone ai cittadini di rimanere in casa almeno fino al 3 maggio, e considerando le condizioni climatiche ha deciso di estendere il periodo concesso per l'utilizzo del riscaldamento domestico.

