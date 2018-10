Pescara, ripartono i lavori di rifacimento dell'asfalto in via Ferrari

Meteo permettendo, ripartiranno domani i lavori di rifacimento completo dell'asfalto in via Ferrari. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Blasioli, aggiungendo che ora verrà interessato il tratto più ampio, da via Aremogna fino a via Rigopiano. Il cronoprogramma dei lavori è in ritardo a causa delle piogge dei giorni scorsi.

Blasioli ha ricordato che il cantiere sarà aperto di notte e dunque i disagi saranno limitati:

Siamo consapevoli che scuole, stazione e distributori devono essere accessibili di giorno, per questa ragione i lavori avranno questo particolare corso: inizieranno pertanto alle 21.00 e dureranno fino alle 7 per tre o quattro circa. Durante le ore di cantiere non sarà consentito il transito se non ai residenti, mentre tutto il traffico sarà dirottato su via Bassani Pavone, cioè la strada che scorre dinanzi alla stazione di Pescara, parallela a via Ferrari. Qualche sacrificio sarà inoltre richiesto ai residenti, che dovranno convivere per questo limitato lasso di tempo con il trambusto delle attività, che sarà comunque moderato e concentrato nelle prime ore di lavorazione per evitare rumori a notte fonda. In un secondo momento, invece, dopo circa dieci giorni, verrà ripristinata la segnaletica stradale

Al termine dei lavori in via Ferrari, si procederà con il rifacimento dell'asfalto nell'ultimo tratto di via Aremogna, mentre per quanto concerne la zona sotto il cavalcavia ferroviario in via Ferrari, quei lavori sono già parte di un altro cantiere in programma.