Pescara: rimossi gli ultimi due divieti, tutta la costa ora è balneabile

Rimossi anche gli ultimi due divieti di balneazione in città, e dunque ora l'intera costa pescarese per i suoi 10 km è balneabile. Ieri il sindaco Alessandrini ha firmato la relativa ordinanza, alla presenza del segretario particolare del Presidente della Regione Enzo Del Vecchio.

L'ordinanza arriva, come previsto dalla Legge, a seguito degli ultimi risultati positivi consecutivi rilevati dall'Arta durante i campionamenti delle acque. Proprio Del Vecchio è intervenuto:

“Sono lieto della rimozione dei divieti, cosa che ora vede balneabili tutti i 10 km della costa pescarese. Sul miglioramento dei valori incidono sicuramente gli interventi messi in campo sul fiume, sulla diga foranea e sul depuratore, resi possibili dalla filiera istituzionale locale. La Regione ha investito progetti e risorse su questo fronte, nella convinzione che il problema non debba essere affrontato in emergenza, ma a livello strutturale per il breve, medio e lungo termine: è quello che stiamo facendo ampliando il parco depurativo con risorse e interventi imponenti e mai messi in campo prima d’ora e che nei prossimi anni assicureranno il superamento delle criticità che sono rimaste tali per decenni; ed è quello che è accaduto con il taglio della diga foranea, primo intervento operativo del porto che verrà, che restituirà alla città un’infrastruttura dignitosa e importante, una vera e propria porta che Pescara merita, come merita un mare capace di essere elemento di forza della sua economia”