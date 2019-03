FOTO - Pescara, cestini pieni di rifiuti ed in strada a Piazza Primo Maggio

Cestini pieni di rifiuti di domenica, con cartacce e spazzatura anche a terra lungo la strada, nella centralissima Piazza Primo Maggio vicino la Nave di Cascella.

La segnalazione arriva dal consigliere comunale del M5S Di Pillo, che sottolinea come in una domenica primaverile con i ristoranti e le strade piene di gente, si debba assistere ad uno spettacolo indecoroso:

Possibile che non si riesce a capire che in determinati punti della città, e soprattutto in determinati giorni, c’è bisogno di un’implementazione del servizio di svuotamento dei cestini dei rifiuti? Una bellissima domenica di sole, stabilimenti balneari aperti, un famoso fast food stracolmo, tantissimi cittadini a passeggio sulla riviera, il fisiologico aumento dei rifiuti significa un piano di ritiro degli stessi implementato, e che renda il “salotto” della città nello per quel che merita