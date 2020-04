A Pescara riaprono i cimiteri e il Comune renderà omaggio ai defunti deceduti durante il lockdown

Riaprono al pubblico i cimiteri cittadini di Pescara. Lo ha fatto sapere il Comune, fissando la riapertura per sabato 2 maggio. Le strutture dei Colli e di San Silvestro erano state chiuse per l'emergenza Coronavirus. Ovviamente si dovrà rispettare il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti.

In occasione della riapertura, il sindaco Masci assieme al presidente del consiglio comunale Antonelli renderanno omaggio ai defunti nelle settimane in cui vigeva il divieto d'accesso e che non hanno potuto ricevere una cerimonia funebre alla presenza dei propri congiunti. Per questo, verrà deposta una corona d'alloro davanti all'ingresso del cimitero dei Colli alle 9,45 e alle 10,15 davanti al cimitero di San Silvestro.