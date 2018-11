Pescara, la primaria Renzetti è la prima scuola "senza zaino"

È inizialmente iniziata ieri alla scuola primaria Renzetti di via Prati a Pescara la sperimentazione del progetto "Scuola senza zaino", un metodo didattico nuovo ed unico utilizzato per la prima volta in città e fra i primi casi in Abruzzo e che punta sull'autoresponsabilizzazione degli alunni.

Presenti alla prima giornata informativa e di festa, oltre ai genitori ed alla preside Petracca, anche il sindaco Alessandrini e l'assessore Cuzzi.

Gli amministratori hanno sottolineato come questa sperimentazione sia un punto di riferimento innovativo, con il coinvolgimento diretto dei genitori: