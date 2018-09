Pescara: rampa dell'Asse Attrezzato senza manutenzione e nel degrado

Pilastri, viadotto ed anelli senza manutenzione con evidenti ferri scoperti e pezzi di cemento armato staccati. E' la situazione denunciata dal consigliere comunale del M5S Massimiliano Di Pillo della rampa di uscita dell'asse attrezzato di Piazza Italia, accusando l'amministrazione comunale di non aver eseguito gli interventi, in quanto quel tratto finale di Asse Attrezzato non era di competenza dell'Anas ma del Comune fino a pochi mesi fa.

"Golena sud con i ferri scoperti al bordo del viadotto, e con relativo guard rail che poggia sul viadotto, con i bulloni di aggancio allo stesso quasi scoperti. Golena nord con i pilastri che sostengono l’ultimo viadotto che chiude la sua corsa proprio su P.zza Italia agli spigoli, presentano ferri scoperti con evidenti pezzi di cemento distaccato dal corpo dello stesso pilastro. Insomma “NESSUN ALLARMISMO”, ma sicuramente chi ha gestito fino a 8 mesi fa quel tratto di “Asse Attrezzato”, non ha fatto nulla che potesse dare almeno una parvenza di conformità all’importantissima infrastruttura cittadina"

"Mi associo alle richieste di verifica fatte dal Comune sollecitando l’ANAS a fare il proprio dovere, sottolineando però che chi avrebbe dovuto curare la manutenzione fino a 8 mesi fa, se non fosse accaduta la tragedia di Genova, si sarebbe completamente dimenticata di questa infrastruttura e dello stato in cui è in questo momento"

DI Pillo poi si rivolge al vicesindaco Blasioli:

"Evitiamo facili ilarità, come quella di chiedere spiegazioni al Ministro Toninelli...l’ex Ministro Del Rio è venuto lo scorso anno ad inaugurare il ponte Flaiano insieme al “nipote della Zia ricca”, ma dell’asse attrezzato e delle sue condizioni, non ricordo si sia detta nemmeno mezza parola"