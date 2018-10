Pescara, radioterapia oncologica: ancora disservizi che ricadono sui pazienti

Ancora disservizi e disagi per i pazienti della radioterapia oncologica dell'ospedale di Pescara, che vivono una situazione problematica a causa dei ritardi e della mancanza di comfort durante le sedute. A denunciare nuovamente l'accaduto il capogruppo alla regione del M5S e vicepresidente della commissione sanità Pettinari, del M5S.

Pettinari sottolinea come non si debba "scherzare con la vita delle persone", aggiungendo che il personale medico e tecnico svolge un ottimo lavoro nonostante i limiti dovuti ai problemi con i macchinari:

"Dopo le nostre numerose denunce il reparto è stato dotato di un acceleratore lineare di nuova generazione, ma il vecchio, ancora in attività nonostante sia obsoleto e non rispondente alle esigenze dei pazienti, non è stato sostituito. Noi chiedevamo la sostituzione del macchinario vecchio e l’acquisto di un nuovo. Purtroppo non è avvenuto creando una disparità tra i pazienti curati con il nuovo apparecchio e quelli che devono accontentarsi del vecchio, che spesso si blocca e non rende funzionali le cure. I fondi dal Governo sono stati stanziati da anni per l’ammodernamento di questi dispositivi, ma su questo fronte inspiegabilmente ancora non si procede. Chiediamo, quindi, al Presidente Lolli e all’Assessore Paolucci di far partire immediatamente la sostituzione del vecchio acceleratore."