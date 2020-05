A Pescara e provincia ecografia polmonare a domicilio per i pazienti Covid in isolamento

Una buona notizia per tutti i pazienti della provincia di Pescara positivi al Coronavirus. La Asl, infatti, ha fatto sapere che è stato approvato, dopo un periodo di sperimentazione, il protocollo che prevede la possibilità, da parte dei medici territoriali Usca, di eseguire le ecografie polmonari di controllo a domicilio.

In questo modo, il medico potrà monitorare la situazione e l'evoluzione della patologia in quei pazienti che non sono ricoverati ma che hanno ancora sintomi e sono monitorati dalla Asl con l'isolamento domiciliare e verifica da remoto con il dottor Iannetti che si sta occupando della formazione dei medici Usca per questo progetto di telemedicina che rappresenta il futuro della medicina del territorio.

Pescara è stata tra le prime Asl sul territorio nazionale ad attivare le Usca con l’esecuzione delle ecografie polmonari al domicilio del paziente, preceduta dalle Asl di Piacenza, Pavia, Rimini.