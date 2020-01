Meteo, nel Pescarese e in Abruzzo soffia il garbino

La giornata odierna, martedì 28 gennaio, sarà caratterizzata da venti meridionali in rinforzo e temperature in aumento nel Pescarese e in Abruzzo.

A dirlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Nelle prossime ore assisteremo a un ulteriore rinforzo dei venti di Libeccio con forti raffiche sulle zone appenniniche e sui settori adriatici di Marche, Abruzzo e Molise, e un conseguente aumento delle temperature, mentre annuvolamenti consistenti interesseranno le zone appenniniche dove non si escludono occasionali precipitazioni a carattere sparso, più probabili a ridosso dei rilievi.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

"Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili occasionali rovesci sul settore occidentale e sulle zone montuose, più probabili tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio. Venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) in intensificazione con raffiche localmente superiori ai 70-90 Km/h, specie sulle zone montuose e sul versante orientale, in attenuazione in serata-nottata e nella giornata di mercoledì".