Pescara, ecco come diventerà Piazza Caduti del Mare dopo il restyling

Presentato al pubblico ed alla cittadinanza il progetto di riqualificazione di Piazza Caduti del Mare. All'Aurum, infatti, si è tenuta la conferenza alla quale hanno partecipato fra gli altri il sindaco Alessandrini, l'assessore Cuzzi, Franco Summa e l'architetto Cipressi.

Si tratta di un progetto condiviso dai residenti, che grazie ad una serie di questionari hanno presentato le proprie proposte raccolte ed accolte poi dall'artista Summa che ha realizzato l'arredo principale che è anche un'opera d'arte.

Alessandrini e Cuzzi hanno ricordato che il progetto fa parte di quelli che saranno finanziati dal Bando delle Periferie, per il quale si sono battuti assieme agli altri amministratori di tutta Italia quando c'era il rischio che venissero cancellati dal Governo. Summa invece ha sottolineato come la nuova piazza - giardino avrà l'obiettivo di far socializzare i cittadini:

"Una piazza che a bambini e ragazzi offre possibilità di inventare nuovi giochi, esercitando creatività e fantasia, liberamente reinterpretando i vari elementi costitutivi la configurazione dell'ambiente progettato. "Centrale" è La Torre dei Venti che si prospetta come elemento "monumentale" con il suo evidenziare la energia eolica resa evidente dalla rotazione dei dischi rossi in essa contenuti. La Torre dei Venti è un omaggio alla storia della navigazione sui nostri mari. La sua potente struttura plastica, resa visivamente leggera dalla luminosità dell'acciaio inossidabile, si innesta simbolicamente su un basamento in cui sono incisi i 32 nomi dei venti, ben noti, un tempo, ai naviganti nella loro provenienza dai diversi punti cardinali.

Ricordare la proveniente dal Nord della Tramontana, da Est del Levante, da Sud dell'Ostro, da Ovest del Ponente induce immaginazione e fantasie di avventurosi percorsi nautici costeggiando Grecia e Italia. I colori con cui saranno dipinti i bordi delle fioriere sono i dodici fondamentali: giallo, giallo arancio, arancio, rosso arancio, rosso, rosso viola, viola, viola blu, blu, blu verde, verde, e verde gialla- stro rispettivamente identificati da numeri da 1 a 12. L'opera interpreta i "desideri" dei cittadini, la piazza è contornata, sui quattro lati, da tappeti erbosi calpestabili. La partecipazione del comitato si è configurato anche, attraverso una componente esperta botanica, come ricerca e scelta delle vegetazioni floreali da collocare all'interno delle aiuole in modo da avere presenza viva tutto l'anno. Un luogo accogliente che offre possibilità di seduta ovunque sui bordi delle 24 aiuole tonde e in particolare nel "quadrifoglio", una sorta di salottino rosso configurato per favorire incontri e dialogo”.