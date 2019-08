Pescara, il vicepresidente del consiglio regionale Pettinari in visita al comando provinciale dei vigili del fuoco

Visita ufficiale questa mattina per il vicepresidente del consiglio regionale e consigliere del M5s Pettinari al comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara.

Ad accogliere Pettinari il comandante provinciale ingegner Vincenzo Palano, i funzionari tecnici ed il personale operativo che ha visitato la struttura, la sala operativa ed i mezzi a disposizione nella caserma in viale Pindaro. Pettinari ha ringraziato il personale che ha lavorato senza sosta in occasione della grandinata del 10 luglio, con oltre 350 interventi su tutto il territorio provinciale.

Il consigliere regionale ha poi espresso la sua stima e riconoscimento per il lavoro svolto dai vigili del fuoco:

“Ho voluto ascoltare inoltre le loro richieste e capire come, pur dall’opposizione del consiglio regionale, possa portare loro un supporto. Il primo provvedimento che invito la Giunta a prendere il prima possibile è quello di firmare una convenzione per permettere ai vigili del fuoco di utilizzare gratuitamente i trasporti Tua. Averli a bordo significa garantire maggiore sicurezza a tutti passeggeri e, in caso di urgenza, possono di attivarsi immediatamente. Convenzioni così sono già attive con le forze dell’ordine, ritengo che sia doveroso che Regione Abruzzo faccia altrettanto anche con i vigili del fuoco. Io continuerò a portare la loro voce all’interno delle istituzioni e farò il possibile affinché chi governa, il centro destra, ascolti le loro istanze e offra tutto l’aiuto che questi uomini meritano”