Pescara, parte l'operazione parchi: 115 mila euro di lavori

Stanziati dalla giunta comunale 115 mila euro per interventi di riqualificazione e restyling dei parchi cittadini. Lo ha fatto sapere il vicesindaco ed assessore Blasioli, illustrando tutte le aree verdi dove gli operai del Comune entreranno in azione. Inoltre, in via Santina Campana nascerà un nuovo parco, realizzato grazie al progetto degli Orti Urbani.

In via Raffaello l'area verde sarà divisa in due parti, dedicate ai proprietari di cani e l'altra ai residenti. In via Colle Scorrano via di Sotto verrà realizzata un'altra area di sgambettamento e chiuso l'ultimo accesso rimasto aperto ed incustodito oltre ad una nuova siepe di lauro.

Infine il Parco delle Mamme di via Tirino. Qui la conformazione dello spazio, diviso in due, consente di una separazione tra l’area del parco e l’area destinata allo sgambettamento. La proposta viene avanzata proprio dai fruitori e intendiamo accoglierla. Manutenzione invece per i parchi di Monsignor Iannucci di via Aterno, per il parco di via Del Santuario a cui daremo anche un nome, per il parco della Restituzione di via Monte Corvo e il Parco Federico Caffè. Il Parco Calipari verrà dotato di una stradina di accesso, per facilitare l’ingresso anche nelle giornate di pioggia e verrà dotato di un chiosco di legno. La ragione va ricercata nel fatto che questo parco non ha incontrato interesse nelle procedure di avviso per la gestione che abbiamo espletato. Per questo vorremmo facilitare, realizzando noi il chiosco, una gestione di un parco che garantirebbe una sicurezza maggiore.

Nuovi giochi nel Parco dell'Accoglienza e nel parco di via Aldo Moro, interventi sulla strada d'accesso nel parco di via Guelfi ed infine nuova recinzione nel Parco Di Mattia e nuovi giochi al Parco del Sole in via Colle di Mezzo. Riparati i giochi nel parco di via Ciglia e nel Parco Renzetti di via Fonte Romana e via Monte Acquaviva.