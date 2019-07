Pescara, tornano i parcheggi estivi lungo la strada parco, ex Enaip e Teatro D'Annunzio: prezzi ed orari

Circa 1.000 parcheggi a disposizione per la stagione estiva a Pescara solo sulla strada parco, oltre ad altri 600 posti circa all'ex Enaip e di fianco al Teatro D'Annunzio. Il sindaco Masci ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda i posti auto per turisti, bagnanti e cittadini lungo o a ridosso delle due riviere cittadine.

Sulla strada parco si potrà parcheggiare sabato 6 e domenica 7, poi sabato 13 e domenica 14 e dal 15 luglio tutti i giorni fino al 15 agosto dalle 8 alle 20 ad un costo di 2 euro. All'ex Enaip, al confine con Montesilvano, dal 13 luglio dalle 8 alle 21 nei giorni feriali e fino alle 3 del mattino il venerdì e sabato. Sono 180 i posti disponibili al costo di 3 euro.

Infine lungo la riviera sud, di fianco al teatro d'Annunzio altri 360 posti al costo di 2 euro il sabato e la domenica, ed altri 100 posti all'angolo via Pepe, a pagamento solo nel fine settimana. Quaranta posti gratuiti infime accanto allo stabilimento "Le Canarie".