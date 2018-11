Pescara, nuovo murales di Millo sulla parete di una scuola

Millo, artista internazionale che ha già realizzato il murales a Fontanelle in via Caduti per Servizio, presto si metterà al lavoro per un'altra opera. Lo ha annunciato l'assessore Di Iacovo, aggiungendo che il murales sarà dipinto sulla parete della scuola di Borgo Marino in via Puccini, nell'ambito del progetto dedicato alla diffusione dell'arte e creatività fra i giovani organizzato da Sara e Marzia Foglietta.

"Dal 9 al 16 novembre, orario 9/18, Cantiere Artistico libero per chiunque voglia vedere Millo all’opera su questa scuola. E per tutti gli appassionati e Street Artist pescaresi: il regolamento per i muri legali e la street art é stato finalmente definitivamente approvato quindi entro l’anno avremo bando e elenco di muri per tutti gli altri artisti che vogliono liberamente esprimersi sull’intero corpo della nostra città"