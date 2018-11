Pescara, un nuovo murales per Millo: sarà realizzato a Borgo Marino

Nuova opera di Millo, l'artista famoso in tutto il mondo per i suoi murales, che torna a lavorare a Pescara. Questa mattina infatti è stata presentata la nuova opera che sarà realizzata su una parete della scuola primaria di Borgo Marino, in via Puccini. Questo murales segue quello realizzato mesi fa a Fontanelle in via Caduti per Servizio.

L'iniziativa è promosa dall'assessorato alla cultura di Pescara e dall'Associazione di promozione sociale PAR, Patto per l’Abruzzo Resiliente. La realizzazione del murales si colloca nell'evento “1,2,3...RESILIENTISSSIMI!!!” che si terrà in occasione della Giornata per la sicurezza nelle scuole del 22 Novembre. Ed i ragazzi saranno direttamente coinvolti nelle varie fasi della realizzazione partecipando assieme all'artista Francesco Camillo Giorgino, in arte Millo