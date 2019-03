Pescara, lunedì all'insegna dei nuovi cantieri in città [FOTO]

Mattinata all'insegna dell'apertura di nuovi cantieri stradali a Pescara. Sono partiti infatti contemporaneamente i lavori di riqualificazione restyling di via Regina Elena, di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Firenze e di rifacimento del manto stradale in via Caduta del Forte

In via Regina Elena ed in via Caduta del Forte si è recato l'assessore Natarelli assieme al dirigente comunale Rossi ed al mobility manager Pardi per un sopralluogo. In base a quanto dichiarato dall'amministrazione comunale, non ci sarebbero stati particolari disagi per la viabilità considerando che il lunedì mattina il traffico è particolarmente intenso in città.