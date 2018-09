Pescara, aumenta il numero di ciclisti in città

Aumenta il numero di persone che a Pescara si muove utilizzando una bicicletta.

A conteggiare il numero di ciclisti che si muovono sulle due ruote nel capoluogo adriatico è stata Fiab Pescarabici in occasione della giornata Bike To Work 2018.

I volontari hanno eseguito il conteggio dei ciclisti che si recano a scuola o al lavoro dalle ore 7:30 alle 9:30 posizionandosi in 16 punti punti nevralgici della città: il numero totale ammonta a 3.266 persone.

Rispetto al conteggio del 2016 (nel 2017 non è stato svolto) le stesse postazioni hanno rilevato ben il 22 per cento in più di ciclisti segnando un aumento deciso in 8 degli 11 check point del 2016.

I maggiori incrementi si sono avuti:

Queste le parole di Filippo Catania, presidente di Fiab Pescarabici:

«Il dato di Viale Regina Margherita conferma che le bici aumenterebbero molto se si circolasse in modo più sicuro e siamo certi che, con la costruzione del cordolo che delimiterà la pista, il flusso potrà essere maggiore. Molto interessante il dato di piazza Pierangeli, snodo cruciale per l'accesso all'ospedale cittadino: l'amministrazione dovrà convincersi che il rifacimento della strada in quella zona non può prescindere da una corsia per le biciclette che ora non è prevista. Ci chiediamo ancora una volta come uno dei principali servizi del territorio non contempli l'accesso con le bici. Siamo certi che se avessimo maggiori risorse umane da dislocare più capillarmente conteremmo ancora più ciclisti, anche se 3.266 in due ore ci sembra un numero sufficiente per indurre il Comune a riflettere su quanto Pescara possa far diminuire inquinamento e pericoli in città limitando il traffico automobilistico e favorendo la mobilità ciclistica».