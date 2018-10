Pescara, morta la scrittrice Anna Maria Rossini

E' morta per una brutta malattia che l'ha colpita nel mese di agosto, che non le ha lasciato scampo nonostante la sua energia infinita e la voglia di vivere. Si è spenta all'età di 50 anni Anna Rita Rossini, scrittrice ed attivista per i diritti delle donne. In tanti la piangono sui social parlando di una persona speciale ricordando alcune delle sue partecipazioni e degli incarichi ricoperti, come nel caso della Commissione Pari Opportunità del Comune di Pescara o nel Comitato Impresa Donna della Cna.

Anna Rita Rossini era sempre impegnata nel volontariato nel Nucleo Volontari Protezione Civile Anfi ed era membro del Kiwanis International di Pescara.

Un'amica la ricorda così: