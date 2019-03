Mare, Pescara e Montesilvano conquistano la "Bandiera Verde" 2019

Pescara e Montesilvano conquistano la "Bandiera Verde" 2019 per le spiagge a misura di bambino.

In tutta Italia sono 141 le spiagge (10 in Abruzzo) a ricevere il riconoscimento assegnato dai medici pediatri.

La "Bandiera Verde" indica una località marina con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un'indagine condotta fra un campione di pediatri.

L'ideatore dell'iniziativa è il pediatra Italo Farnetani (ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta), che annuncia come nell'elenco delle Bandiere verdi 2019 da oggi ci sia Montesilvano. Le regole restano sempre quelle: "Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi".

La cerimonia di consegna ai sindaci si svolgerà il 28 giugno, nel Comune di Praia a Mare, il riconoscimento viene assegnato dal 2008: in dodici anni, con il contributo di 2.550 pediatri italiani ed europei, sono state selezionate le 142 spiagge in Italia e in Spagna più adatte ai bambini.

L'Abruzzo si piazza al quinto posto di questa speciale classifica con 10 "Bandiere Verdi":