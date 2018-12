Pescara, modifiche agli orari e servizi degli autobus Tua per il periodo natalizio

Modifiche agli orari ed ai servizi degli autobus e treni regionali gestiti dalla Tua, l'azienda di trasporti pubblica abruzzese. in occasione delle festivilità natalizie.

Servizi extraurbani Penne - Pescara

Il 24 e 31 dicembre 2018 sono soppresse le corse in partenza da Pescara alle 21.15 e in partenza da Penne alle 20.50, sostituite da una corsa in partenza da Pescara alle 20.10. Fra il 25 dicembre ed il 1 gennaio il servizio sara ridotto con i seguenti orari:

partenze da Pescara: ore 7.20 (via Collecorvino) – 8.50 – 10.00 – 11.30 – 15.10 -17.00 – 18.00 – 19.30

partenze da Penne: 8.40 – 10.00 – 11.30 – 12.35 – 16.15 – 18.00 – 19.00 (via Collecorvino) – 20.30

Servizio urbano Pescara per il 25 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019:

Linea 21: da Francavilla FS: ogni 30 minuti dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00 da Zanni: ogni 30 minuti dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 16.15 alle 19.45

Linea 2/: da Pescara Terminal Bus: 9.00 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 16.00 -16.30 - 17.00 - 17.30 – 18.00 - 18.30 - 19.30 da Montesilvano (zona alberghi): 9.00 - 9.30 - 10.30 - 11.00 - 11.30 – 12.00 -12.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 - 19.00

Linea 38: da Cappelle sul Tavo: ogni 30 minuti dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00 dall'aeroporto: ogni 30 minuti dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 16.15 alle 19.45 Linea 4: da Pescara Terminal Bus: ogni 60 minuti dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Linea 5: da Pescara Terminal Bus: ogni 30 minuti dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00

Linea 7: da Pescara Terminal Bus: 9.20 - 10.40 - 12.00 - 16.20 - 17.40 - 19.00 - 20.20 da Valle Rocca: 8.40 - 10.00 - 11.20 -12.40 -17.00 -18.20 - 19.40

Linea 9: da Pescara Terminal Bus: 9.20 - 10.00 - 10.40 - 11.20 - 12.00 - 12.40 – 16.00- 16.40 - 17.20 – 18.00 - 18.40 - 19.20 - 20.00

Linea 10: da Pescara Terminal Bus: 9.20 - 10.00 - 10.40 - 11.20- 12.00 - 12.40 – 16.00 -16.40- 17.20 –18.00 - 18.40 - 19.20 - 20.00

Linea 11: da Pescara Terminal Bus: 9.00 - 9.40 - 10.20 - 11.00 - 11.40 - 12.20 – 16.00 -16.40 - 17.20 - 18.00 - 18.40 - 19.20 - 20.00

Linea 12: da Pescara Terminal Bus: 9.00 - 9.40 - 10.20 - 11.00 - 11.40 - 12.20 -16.20 –17.00 - 17.40 – 18.20 - 19.00 - 19.40

Linea 15: da Pescara Terminal Bus e da Villamagna: ogni 40 minuti dalle 9.00 alle 12.20 e dalle 16.00 alle 20.00

Autolinea Pescara - Chieti il 25 dicembre 2018:

Partenze da Pescara per Chieti (via Tricalle): 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 -13.00 - 17.00- 18.00 - 19.00 -20.00 - 21.00 - 22.00

Partenze da Chieti per Pescara (via Tricalle): 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 – 16.00 - 17.00 -18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00

Autolinea Pescara-Chieti il 1 gennaio 2019:

Partenze da Pescara per Chieti (via Tricalle): 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 -13.00 - 17.00- 18.00 - 19.00 -20.00 - 21.00 - 22.00

Partenze da Chieti per Pescara (via Tricalle): 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 – 16.00 - 17.00 -18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00

Il giorno 31 dicembre le corse in partenza da Chieti per Pescara alle ore 23.00 e da Pescara per Chieti alle ore 00.10 del 01.01.2019 sono soppresse



Autolinea Lanciano-Ortona-Pescara

I giorni 24 e 31 dicembre 2018 non saranno effettuate le seguenti corse: Lanciano 20:30- Ortona 21:00- Pescara 23:15 - Ortona 24:45- Lanciano 00:15

Treni

Soppressi i treni 23937 del 24 e 31 dicembre Pescara Centrale - Lanciano in partenza da Pescara alle 20.52