Meteo, probabile aumento delle temperature a Pescara e in Abruzzo

Nelle prossime ore assisteremo a un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche sia a Pescara che nella nostra regione.

A dirlo sono le previsioni meteorologiche di Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Ci sarà un rinforzo dei venti occidentali e sud-occidentali che, sulla nostra regione, determinerà un graduale aumento delle temperature, soprattutto sul settore centro-orientale e lungo la fascia costiera dove, molto probabilmente, tornerà a soffiare il Libeccio (garbino).



Questa, in dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

"Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con foschie dense e banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, dell'Aquilano, lungo i litorali e sulle zone collinari prossime alla costa, specie al primo mattino, in graduale diradamento nel corso della giornata. A partire da stasera è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale e dalle zone montuose, in estensione verso le restanti zone entro la nottata, con venti occidentali in rinforzo sulle zone montuose e, da domani, anche sul versante adriatico con probabile garbino e conseguenti temperature in aumento".