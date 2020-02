Meteo, previsto un aumento della nuvolosità nel Pescarese e in Abruzzo

Il bel tempo degli ultimi giorni, caratterizzato da sole e temperature miti, lascerà spazio nelle prossime ore a un aumento della nuvolosità sia nel Pescarese che nella nostra regione.

A dirlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Infatti un sistema nuvoloso di origine atlantica nelle prossime ore si estenderà verso le regioni centro-meridionali, favorendo un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche anche su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia dove, soprattutto dal pomeriggio-sera, assisteremo a un ulteriore aumento della nuvolosità con rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco, in estensione dalle Marche e dalle zone appenniniche verso il settore adriatico di Abruzzo, Molise e Puglia, con nevicate sui rilievi al disopra dei 1200-1400 metri.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con nuvolosità in graduale aumento dalla tarda mattinata, ad iniziare dalle zone appenniniche e dal Teramano, in estensione verso le restanti zone entro il tardo pomeriggio. Dal pomeriggio saranno possibili rovesci sparsi, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso le zone collinari e costiere del Teramano, Pescarese e Chietino; nevicate sui rilievi al disopra dei 1200-1400 metri, in graduale calo intorno ai 1000 metri entro la serata-nottata. Nella mattinata di giovedì saranno possibili residui annuvolamenti sul settore collinare e costiero, con possibili occasionali precipitazioni, in miglioramento nel corso della mattinata e nel pomeriggio».