Pescara: una "Merenda al Parco" per le famiglie che hanno un minore in affido

Un pomeriggio estivo di divertimento, fra giochi ed un pic nic all'aria aperta nella Pineta D'Avalos. Si chiama “Merenda al Parco” la bella iniziativa proposta dall'assessore Allegrino alle famiglie che hanno scelto l'Affido di un minore. Insieme allo staff dei Servizi Sociali, ai genitori naturali ed alle famiglie affidatrie i bambini e ragazzi si sono divertiti per un momento di forte socializzazione.

L'Affido è un istituto che permette ad una famiglia, ad una coppia o ad un single di avere l'affido di un minore che si trova in una situazione di particolare difficoltà, con la possibilità di occuparsi anche dell'intera famiglia di provenienza. Attualmente, sono 10 i minori accolti in affido, 4 le famiglie che hanno scelto di affiancare l’intero nucleo familiare e non solo il bambino. I Servizi Sociali stanno valutando anche altre 2 potenziali candidature.

L'assessore Allegrino ha spiegato:

Chi intraprende questo percorso, infatti, può accogliere un minore nella propria casa, prendendosene cura e assicurandogli affetto, educazione e istruzione o essere di supporto a un’intera famiglia . Tutti possono essere affidatari: le famiglie con figli, le coppie e le persone singole. Con l’affido il minore ha la possibilità di vivere in un ambiente familiare accogliente che lo aiuti a superare un periodo particolare della vita, senza interrompere i rapporti con la propria famiglia. Allo stesso tempo la famiglia naturale ha l’opportunità di riorganizzare le proprie risorse per poterlo riaccogliere. Nascono rapporti di profondo affetto, che durano nel tempo e che fanno crescere sia il minore sia la famiglia affidataria Con l’affido, infine, riusciamo ad evitare il ricorso alle case-famiglia e alle comunità educative”.

Per informazioni sull'Affido: Maria Rita Di Giambattista (085-4283044 digiambattista.maria@comune.pescara.it) e Liviana Leone (085-4283307,leone.liviana@comune.pescara.it)