Pescara, mense scolastiche: riparte il servizio

Buone notizie per tutti i genitori pescaresi in ansia per la vicenda delle mense scolastiche. L'azienda Serenissima, infatti, ha accettato l'offerta fatta dall'amministrazione comunale per gestire il servizio dei pasti nelle scuole comunali. A questo punto, già da domani o al massimo da lunedì saranno riaperte le iscrizioni e dunque il servizio riprenderà regolarmente a metà ottobre.

Ricordiamo che Serenissima è l'azienda che era arrivata al terzo posto nel bando di gara per l'assegnazione dell'appalto. Dopo la risoluzione del contratto voluta dal Comune con la Cir Food a seguito dell'intossicazione di centinaia di bambini nella primavera scorsa, e dopo il rifiuto dell'azienda che si era classificata seconda ora arriva dunque una soluzione che dovrebbe risolvere definitivamente il "caos" mense.