Strade chiuse e divieti per la partita Pescara-Mantova di Coppa Italia

Il Pescara è pronto per la prima partita stagionale che si disputerà domenica sera, 11 agosto, allo stadio Adriatico-Cornacchia.

I biancazzurri scenderanno in campo contro il Mantova per la Coppa Italia alle ore 20:30.

In occasione di questa partita il Comune di Pescara ha predisposto un paio di ordinanze che istituiscono alcuni divieti nella zona dello stadio, divieti di transito e di sosta nelle vie adiacenti lo Stadio Adriatico Cornacchia, a partire 24 h prima dell’incontro.

Queesto, nello specifico, quanto previsto:

domani, sabato 10 agosto , istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, 24 ore prima dell’inizio dell’incontro fino alla fine delle operazioni di montaggio di recinzioni/cancelli provvisori con elementi di sbarramento tipo “Betafance”, su via Pepe lato sud, da viale Marconi a via D’Avalos; via Elettra/piazzale antistadio; via D’Avalos/incrocio via Barbella; via D’Avalos/rotatoria viale Della Pineta;

istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, 7 (sette) ore prima dell’inizio dell’incontro sportivo fino al termine, nelle seguenti vie: via Pepe, ambo i lati, da viale Marconi a via D’Avalos; viale Marconi, parcheggio prospiciente circolo tennis ambo i lati, da via Pepe a via Elettra; - via Elettra, ambo i lati, da viale Marconi a via Riccitelli (compreso piazzale via Elettra/via Riccitelli); - via D’Avalos, ambo i lati, da via Pepe a via della Pineta - via Riccitelli, ambo i lati, da via della Pineta a via Elettra; - via della Pineta e viale L. D’Annunzio (per il tratto compreso tra l’incrocio con Via D’Avalos e l’intersezione con Via Scarfoglio); - via Palizzi dall’intersezione con via D’Avalos (tratto circostante la struttura ex Aurum) fino all’incrocio con viale L. D’Annunzio; - via della Bonifica nel tratto compreso tra via Lago Isoletta e la rotatoria posta su via L. Antonelli; - via I. Silone dall’incrocio con via L. Antonelli fino a via Scarfoglio; l’istituzione del divieto di transito, 3 (tre) ore prima dell’inizio dell’incontro sportivo fino al termine dello stesso sulle seguenti vie: via Pepe, ambo i lati, da viale Marconi a via D’Avalos; viale Marconi, parcheggio prospiciente circolo tennis ambo i lati, da via Pepe a via Elettra; - via Elettra, ambo i lati, da viale Marconi a via Riccitelli (compreso piazzale via Elettra/via Riccitelli); - via D’Avalos, ambo i lati, da via Pepe a viale della Pineta; - viale Della Pineta; - viale Marconi, tra via Mazzarino e viale Della Pineta. - via Riccitelli, nel tratto compreso, da via della Pineta a via Elettra; - Via Chiarini nel tratto compreso tra Via Pepe e l’incrocio con Via De Berardinis (eccetto residenti); - Via Carabba nel tratto compreso tra Via Pepe e l’incrocio con Piazza San Camillo de Lellis (eccetto residenti); - Via Valignani nel tratto compreso tra l’incrocio con Via pepe e Piazza San Camillo de Lellis (eccetto residenti); - Via B. Croce nel tratto compreso tra l’incrocio con Via pepe e Via D’Ascanio (eccetto residenti); - Via della Pineta e Viale L. D’Annunzio (per il tratto compreso tra l’incrocio con Via D’Avalos e l’intersezione con Via Scarfoglio); - Via Palizzi dall’intersezione con Via D’Avalos (tratto circostante la struttura ex Aurum) fino all’incrocio con Viale L. D’Annunzio.

Inoltre, per tutta la durata dell'incontro nonché nelle due ore antecedenti la partita e fino a completo deflusso del pubblico, è stato istituito:

il divieto assoluto di consumo e/o abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine e il divieto assoluto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, fatto salvo il servizio al tavolo dei ristoranti propriamente detti; nell'area ricompresa tra le sotto indicate vie cittadine: via Mazzarino, piazza S. D'Aquisto, via Ortiz, via D'Avalos (da via Ortiz al viale Della Pineta), via D'Annunzio, via Mezzanotte, via Bernabei fino a via Tommasi, via S. Tommasi (da via Bernabei fino a via Pepe), via Pepe (da via S. Tommasi a viale Marconi), via marconi (da via Mazzarino a viale Della Pineta), via Pollione, via Troilo, viale Pindaro (da via Pollione a via Della Pineta), via Della Pineta;

divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine, all'interno dello stadio G. Cornacchia.