Pescara, l'appello di un lettore: "Cerco un nuovo padrone per Piuma"

Ho bisogno che diffondiate un annuncio importante che riguarda l'adozione gratuita di un bellissimo cucciolo chiamato Piuma che per problemi familiari gravi non può più vivere nella famiglia che lo ha iniziato a crescere.

Piuma 1 anno , femmina incrocio pitt, dolcissima, affettuosa e giocherellona, media taglia circa 20 kg. Va d’accordo con altri cani maschi e femmine, i gatti li vede un po’ come gioco da rincorrere. CERCA NUOVA FAMIGLIA, per problemi enormi che non possiamo spiegare, Piuma ha bisogno di una nuova casa. A malincuore devono lasciarla andare soprattutto per il suo bene. Decisione sofferta e presa tra lo strazio che si può immaginare da parte della proprietaria. Si trova a Pescara, è vaccinata, chippata e sterilizzata. Sarà data in adozione solo dopo colloquio, questionario e preaffido.

Solo se veramente interessati chiamare il 3737950141 Alessandra

La proprietaria sta facendo di tutto pur di non lasciarla andare in un canile, in preda davvero alla disperazione, attualmente il cucciolo è in una pensione per cani ma i fondi non sono molti, mi piange davvero il cuore. Aiutateci anche voi a diffondere la notizia e a trovare una nuova casa per Piuma. Grazie