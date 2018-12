Pescara, lavori nelle scuole: per la Antonelli e Michetti 3,6 milioni di euro

Approvato dalla giunta comunale il progetto per i lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico dei plessi scolastici della Antonelli di via Virgilio e della Michetti di via del Circuito. Occorreranno 3,6 milioni di euro che ora saranno reperiti tramite la Regione che gestisce i fondi ministeriali.

Soddisfatto l'assessore Cuzzi, che sottolinea come questi interventi si vanno ad aggiungere a quelli già svolti nella Pascoli, nella scuola di via Rubicone, nei due nidi comunali di Porta Nuova e nella scuola di San Silvestro. I progetti prevedono interventi importanti soprattutto per quanto riguarda la scuola Antonelli:

"Sarà un intervento massiccio, dunque, che interesserà sia l’interno che l’esterno della struttura: oltre all’adeguamento sismico è previsto anche l’adeguamento geometrico dei giunti sismici tra i vari corpi di fabbrica. Dovranno essere inoltre realizzati interventi sugli elementi strutturali sismo resistenti, travi e pilastri, soffitti, in grado di incrementarne resistenza e duttilità. Una vera e propria rinascita per un totale stimato a 2.310.000 euro"

Nella media Michetti invece ci sarà una riqualificazione completa e messa in sicurezza degli impianti e delle strutture in caso di incendio. I lavori partiranno non appena saranno reperite dalla Regione le risorse.